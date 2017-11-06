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Сборная Бельгии представила форму на ЧМ-2018

Компания adidas представила форму сборной Бельгии на чемпионат мира в России.

"Форма сборной Бельгии вдохновлена дизайном одной из самых известных футболок национальной сборной – моделью 1984 года.

Новая футболка получила динамичный горизонтальный принт из темно-красных и желтых ромбов с расположенным по центру логотипом команды", – говорится в сообщении компании.

Теги: Сборная Бельгии
Сегодня, 22:13
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