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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная Бельгии представила форму на ЧМ-2018
Компания adidas представила форму сборной Бельгии на чемпионат мира в России.
"Форма сборной Бельгии вдохновлена дизайном одной из самых известных футболок национальной сборной – моделью 1984 года.
Новая футболка получила динамичный горизонтальный принт из темно-красных и желтых ромбов с расположенным по центру логотипом команды", – говорится в сообщении компании.
"Форма сборной Бельгии вдохновлена дизайном одной из самых известных футболок национальной сборной – моделью 1984 года.
Новая футболка получила динамичный горизонтальный принт из темно-красных и желтых ромбов с расположенным по центру логотипом команды", – говорится в сообщении компании.
Red Devils ??— adidas Football (@adidasfootball) November 6, 2017
Introducing the @BelRedDevils 2018 @FIFAWorldCup Home jersey.
Exclusively available now: https://t.co/emwJZS4jZE#HereToCreate pic.twitter.com/RcQ0FujVn1
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