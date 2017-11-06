Сборная Бельгии представила форму на ЧМ-2018

Компания adidas представила форму сборной Бельгии на чемпионат мира в России."Форма сборной Бельгии вдохновлена дизайном одной из самых известных футболок национальной сборной – моделью 1984 года.Новая футболка получила динамичный горизонтальный принт из темно-красных и желтых ромбов с расположенным по центру логотипом команды", – говорится в сообщении компании.