В Германии арестован фанат дортмундской "Боруссии", угрожавший топором подросткам

В немецком городе Галле был арестован болельщик дортмундской "Боруссии", который угрожал топором группе подростков.Инцидент произошел после матча 11-го тура чемпионата Германии между "Боруссией" и мюнхенской "Баварией". Фанат дортмундского клуба вышел на улицу с топором и принялся разрывать мешки для мусора, после чего вступил в спор с группой подростков.Болельщик угрожал им топором. Подростки вызвали полицию, которая задержала фаната. Ему могут быть предъявлены обвинения в пьянстве и угрожающем поведении.