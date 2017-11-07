Опрос:

Новости партнеров

В Германии арестован фанат дортмундской "Боруссии", угрожавший топором подросткам

В немецком городе Галле был арестован болельщик дортмундской "Боруссии", который угрожал топором группе подростков.

Инцидент произошел после матча 11-го тура чемпионата Германии между "Боруссией" и мюнхенской "Баварией". Фанат дортмундского клуба вышел на улицу с топором и принялся разрывать мешки для мусора, после чего вступил в спор с группой подростков.

Болельщик угрожал им топором. Подростки вызвали полицию, которая задержала фаната. Ему могут быть предъявлены обвинения в пьянстве и угрожающем поведении.

"Газета.ру"
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 02:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.