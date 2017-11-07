"Вест Хэм" готовится объявить о назначении Дэвида Мойеса

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес в ближайшее время может возглавить "Вест Хэм", информирует Sky Sports.Официальное назначение состоится во вторник. Мойес подпишет промежуточный контракт, который будет рассчитан до конца текущего сезона.Напомним, ранее из клуба был уволен Славен Билич.