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Василий Березуцкий - Геркусу: не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал заявление президента "Локомотива" Ильи Геркуса после очного матча 16-го тура чемпионата России.

"Как отреагировал? Сложно сказать. Как я понимаю после этой фразы, последние лет 10 мы все на конях скакали?. Не факт, что в ближайшее время не придется пересесть с паровоза на коня.

Я в шуточной форме отреагирую на это высказывание. Они все эмоциональны и допустимы. Ничего страшного нет", - сказал Березуцкий в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24".
Теги: Березуцкий В. Геркус ЦСКА Локомотив
Сегодня, 04:14
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№1 Написал: serge59 Москва (Сегодня, 04:33) #
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Болеет за:
«МЮ»
Хорошо Вася ответил...а у Геркуса "головокружение от успехов"...не факт, что девок еще не раз раком не поставят...а если еще и в весну попадут, так то наверняка...)))
Регистрация: 8.08.2012
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