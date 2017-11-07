Опрос:

Новости партнеров

Вратарь "Зенита" признан лучшим голкипером чемпионата Финляндии

Голкипер "Лахти" Александр Васютин признан лучшим вратарем чемпионата Финляндии сезона-2017, сообщает "СЭ" со ссылкой на пресс-службу клуба. Россиянин отыграл 23 матча, в которых пропустил 16 голов. В 10-ти играх он отстоял на ноль.

"Я удивлен, это неожиданная награда. Но, конечно, я доволен. Этот приз - результат работы всей команды", - сказал Васютин.

"Лахти" занял четвертое место в чемпионате. 22-летний Васютин выступает за клуб на правах аренды с августа 2016 года, а контракт его принадлежит "Зениту".
Теги: Зенит
Сегодня, 06:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.