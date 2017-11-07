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Александр Коломейцев: кто-то исподтишка бьет, а кто-то просто грубит, но какие обиды могут быть?

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев прокомментировал противостояние с ЦСКА (2:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

"Были эмоции, борьба. Кто-то, может быть, исподтишка бьет, а кто-то просто грубит. Но какие могут быть обиды на игроков ЦСКА? И мы так играем, и они. Это футбол. Думаю, никаких обид не будет.

Всегда обидно, когда не выигрываешь, как бы игра ни складывалась. Но, думаю, ничья боевая, хоть и провели много времени в большинстве. На мой взгляд, ничья – это тоже неплохо", – сказал Коломейцев в эфире канала "Наш футбол".
Теги: Коломейцев Локомотив
Сегодня, 07:46
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