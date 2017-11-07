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Александр Кокорин: рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказал мнение об упущенном лидерстве сине-бело-голубых в чемпионате России.

"Не то чтобы лучше быть догоняющим. Просто все рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке. Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи.

Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время все исправить", - передают слова Кокорина "Известия".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 07:50
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№2 Написал: кандид (Сегодня, 08:04) #
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Цитата: Рома Евсеенко
Ничего Саня,все получится,цыплят по осени считают.

Теперяча по- весне.
Регистрация: 29.09.2016
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 07:55) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ничего Саня,все получится,цыплят по осени считают.
Регистрация: 15.08.2016
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