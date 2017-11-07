Опрос:

Новости партнеров

Игроков "Наполи" проверят на предмет махинации с билетами

Итальянская прокуратура проверит "Наполи" на предмет махинации с билетами, информирует La Gazzetta Dello Sport.

Основанием для подозрения стали фотографии футболистов в социальных сетях с людьми, которые связаны с преступностью в Италии.
Теги: Наполи
Сегодня, 09:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.