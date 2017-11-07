Леонид Слуцкий: если стану беспокоиться о будущем, то не смогу нормально работать

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал, что не тревожится о своем возможном увольнении."Если стану беспокоиться по поводу своего будущего, то не смогу нормально работать. Тренировки и общение с футболистами должны приносить удовольствие. Я никогда не работаю, думая только о своём рабочем соглашении. Для меня это ничто.Только положительный результат может улучшить расположение духа команды и моё лично. Можно долго обдумывать сложившуюся ситуацию, но нам нужно что-то делать, а не просто думать.Любая игра может перевернуть ситуацию, но недавно мы общались с руководством, и я почувствовал поддержку. Мне это важно, и я признателен за это, – сказал Слуцкий.