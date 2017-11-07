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СМИ: "Реал" хочет купить Неймара, когда закончится контракт у Криштиану Роналду

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "ПСЖ" Неймара, утверждает Mundo Deportivo. Сообщается, что президент клуба Флорентино Перес уже провел переговоры с отцом бразильца.

"Реал" планирует осуществить трансфер Неймара после окончания контракта с форвардом Криштиану Роналду в 2021 году, однако в стане сливочных не против, если это произойдет раньше.

"ПСЖ" в свою очередь не заинтересован в выставлении Неймара на трансфер. Контракт игрока сборной Бразилии с парижанами рассчитан до лета 2022 года.
Теги: Неймар Реал
Сегодня, 09:41
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