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Александр Мостовой: лидеры "Зенита" могут застрять в спячке до зимнего перерыва

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение по поводу спада в игре "Зенита".

"Трудно сказать, куда пропали все козыри "Зенита", которые помогли ему удачно выступить в Лиге Европы и долгое время лидировать в чемпионате России.

Но еще в начале сезона команда сталкивалась с проблемами в играх против хорошо обороняющихся команд - "Рубин" они с трудом победили на последних минутах (2:1), потеряли очки с "Ростовом" (0:0) и "Динамо" (0:0), еле обошли "Амкар" (1:0).

Но все-таки за счет хорошей физики, эмоций и мастерства Александра Кокорина, Леандро Паредеса и Себастиана Дриусси ход матчей удавалось переламывать. Был надежен Андрей Лунев, который спас "Зенит" от вылета из Лиги Европы в игре с "Утрехтом" (0:1, 2:0 в доп. время).

Сейчас перестал выручать и вратарь, судя по матчу с "Локо". В общем, "Зениту" либо надо менять тактику, либо ждать, когда придут в себя лидеры. Но непонятно, в каком состоянии они вернутся из сборных. Так они могут застрять в этой спячке до зимнего перерыва", - цитируют Мостового "Известия".
Теги: Мостовой Зенит
Сегодня, 09:59
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