В Словении игрок вбросил мяч из аута, сделав сальто (видео)

В матче чемпионата Словении "Олимпия" - "Анкаран" (1:0) один из игроков гостей ввел мяч из-за боковой линии, сделав сальто.В итоге снаряд долетел практически во вратарскую площадь. Стоит отметить, что это не первый подобный трюк в мировом футболе.