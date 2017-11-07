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В Словении игрок вбросил мяч из аута, сделав сальто (видео)

В матче чемпионата Словении "Олимпия" - "Анкаран" (1:0) один из игроков гостей ввел мяч из-за боковой линии, сделав сальто.

В итоге снаряд долетел практически во вратарскую площадь. Стоит отметить, что это не первый подобный трюк в мировом футболе.

ВИДЕО - здесь
Сегодня, 10:44
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:48) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Чётко.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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