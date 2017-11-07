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На Украине сделают обязательным исполнение гимна перед каждым матчем УПЛ

Федерация футбола Украины приняла решение об исполнении национального гимна Украины перед каждым матчем премьер-лиги. За решение исполком организации проголосовал единогласно, информирует Footboom.

Таким образом, норма будет введена в регламент соревнований с сезона-2017/18. До этого национальный гимн не был обязательным и звучал по желанию принимающей.
Сегодня, 10:55
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№2 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И после каждого забитого гола - тоже - гимн wink


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 10:57) #
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Болеет за:
«Локомотив»
По-моему, у нас такое раньше придумали.
Фурсенко ебанько что-то такое практиковал, наряду с кодексом чести.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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