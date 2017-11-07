Защитник "Севильи" Клеман Лангле интересен "Барселоне"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Севильи" Клеману Лангле, передает Diario Sport.Сообщается, что 22-летний футболист входит в список приоритетов каталонцев. Сумма отступных за Лангле по контракту с "Севильей" составляет 30 млн евро.