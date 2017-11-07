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Защитник "Севильи" Клеман Лангле интересен "Барселоне"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Севильи" Клеману Лангле, передает Diario Sport.

Сообщается, что 22-летний футболист входит в список приоритетов каталонцев. Сумма отступных за Лангле по контракту с "Севильей" составляет 30 млн евро.
Теги: Барселона Севилья Трансферы
Сегодня, 10:59
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