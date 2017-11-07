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Сборная России начала тренировку без Головина и Самедова (фото)

Сборная России в начала сегодняшнюю тренировку на своей базе в Новогорске. Как сообщает корреспондент Rusfootball.info, в занятии принимают участие все футболисты, кроме Александра Головина и Александра Самедова.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова готовятся к матчу с командой Аргентины, который состоится 11 ноября в "Лужниках".

Теги: Сборная России
Сегодня, 11:06
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№2 Написал: baden69 (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rocker31
Зачётная фотка! Действительно,не видать Самедова и Головина...

Мало того, а сборная ли России на этой фотке?
Регистрация: 31.08.2010
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 11:25) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зачётная фотка! Действительно,не видать Самедова и Головина...
Регистрация: 14.02.2007
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