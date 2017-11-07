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Денис Глушаков - на тренировке сборной России: бью рекорды (видео)

Сборная России сегодня проводит тренировку на базе в Новогорске. Как сообщалось ранее, в занятии принимают участие все футболисты, кроме Александра Головина и Александра Самедова.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес занимается самостоятельно в тренажерном зале. Хавбек "Спартака" Денис Глушаков также тренируется по индивидуальной программе, передает корреспондент Rusfootball.info.

"Рекорды бью", - пошутил Глушаков, выполняя пробежку.

Теги: Сборная России Глушаков
Сегодня, 11:21
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№2 Написал: mustang (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
опять спартак за всю страну отдувается
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:25) #
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online

Бла - все поломанные-недоломанные. Угробит наших эта сборная - за понт для Стасика, за просто так.
Регистрация: 3.03.2007
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