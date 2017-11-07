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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Уфа" примет участие в коммерческом турнире
Во время паузы в РФПЛ на матчи национальных сборных "Уфа" примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017, передает пресс-служба клуба.
Матчи состоятся на Кипре с 8 по 11 ноября. Помимо "Уфы" за кубок будут бороться кипрские команды "АЕЛ" (Лимасол) и "Пафос".
Календарь турнира:
8 ноября: "Пафос" - "АЕЛ" (Лимасол)
10 ноября: "АЕЛ" (Лимасол) – "Уфа"
11 ноября: "Уфа" - "АЕЛ" (Лимасол)
Матчи состоятся на Кипре с 8 по 11 ноября. Помимо "Уфы" за кубок будут бороться кипрские команды "АЕЛ" (Лимасол) и "Пафос".
Календарь турнира:
8 ноября: "Пафос" - "АЕЛ" (Лимасол)
10 ноября: "АЕЛ" (Лимасол) – "Уфа"
11 ноября: "Уфа" - "АЕЛ" (Лимасол)
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