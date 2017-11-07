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"Уфа" примет участие в коммерческом турнире

Во время паузы в РФПЛ на матчи национальных сборных "Уфа" примет участие в коммерческом турнире Korantina Homes Cup 2017, передает пресс-служба клуба.

Матчи состоятся на Кипре с 8 по 11 ноября. Помимо "Уфы" за кубок будут бороться кипрские команды "АЕЛ" (Лимасол) и "Пафос".

Календарь турнира:

8 ноября: "Пафос" - "АЕЛ" (Лимасол)

10 ноября: "АЕЛ" (Лимасол) – "Уфа"

11 ноября: "Уфа" - "АЕЛ" (Лимасол)
Теги: Уфа
Сегодня, 11:39
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