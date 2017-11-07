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Все три вратаря проводят тренировку в составе сборной (видео)

Сборная России сегодня проводит тренировку на базе в Новогорске.

В занятии участвуют все три вратаря национальной команды - Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Андрей Лунев, передает корреспондент Rusfootball.info.

Теги: Сборная России
Сегодня, 11:46
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