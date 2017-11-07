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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Аргентины с Лионелем Месси прибыла на тренировку с 45-минутным опозданием
Футболисты сборной Аргентины прибыли на тренировку в Москве во вторник с 45-минутным опозданием, передает "Р-Спорт".
Занятие аргентинцев проходит в Тушино на поле рядом со стадионом "Спартака". Изначально она должна была начаться в 10:15 мск, но команда прибыла только в 11:00.
В занятии принял участие и лидер команды Лионель Месси.
Занятие аргентинцев проходит в Тушино на поле рядом со стадионом "Спартака". Изначально она должна была начаться в 10:15 мск, но команда прибыла только в 11:00.
В занятии принял участие и лидер команды Лионель Месси.
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