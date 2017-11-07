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Сборная Аргентины с Лионелем Месси прибыла на тренировку с 45-минутным опозданием

Футболисты сборной Аргентины прибыли на тренировку в Москве во вторник с 45-минутным опозданием, передает "Р-Спорт".

Занятие аргентинцев проходит в Тушино на поле рядом со стадионом "Спартака". Изначально она должна была начаться в 10:15 мск, но команда прибыла только в 11:00.

В занятии принял участие и лидер команды Лионель Месси.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 11:54
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(1)
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:03) #
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В ту же маршрутку пытались всех впихнуть.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:56) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
долго похмелялись?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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