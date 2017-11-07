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Новым главным тренером "Вест Хэма" стал Дэвид Мойес

Дэвид Мойес назначен главным тренером "Вест Хэма", информирует официальный сайт "молотобойцев".

Напомним, на данном посту 54-летний шотландец сменил хорвата Славена Билича, который был уволен за неудовлетворительные результаты.

Ранее Моейс возглавлял "Сандерленд", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Реал Сосьедад" и "Престон".
Теги: Вест Хэм Мойес
Сегодня, 11:58
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№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:42) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ничем не лучше Билича.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
зря в своё время из Эвертона ушел
понятно что хотел на "повышение", но все таки....взять клуб после САФа - это 100% быть под диким давлением


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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