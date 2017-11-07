Новым главным тренером "Вест Хэма" стал Дэвид Мойес

Дэвид Мойес назначен главным тренером "Вест Хэма", информирует официальный сайт "молотобойцев".Напомним, на данном посту 54-летний шотландец сменил хорвата Славена Билича, который был уволен за неудовлетворительные результаты.Ранее Моейс возглавлял "Сандерленд", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Реал Сосьедад" и "Престон".