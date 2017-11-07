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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жозе Моуринью летом может перейти на работу в "ПСЖ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает журналист Том МакДермотт в твиттере.
Сообщается, что португальский специалист имеет разногласия с руководителями "МЮ" по нескольким вопросам, он решил покинуть Манчестер по окончании сезона.
Как сообщает Manchester Evening News, на агента тренера Жорже Мендеша уже выходило руководство "ПСЖ", не исключено, что Моуринью продолжит карьеру во Франции.
Сообщается, что португальский специалист имеет разногласия с руководителями "МЮ" по нескольким вопросам, он решил покинуть Манчестер по окончании сезона.
Как сообщает Manchester Evening News, на агента тренера Жорже Мендеша уже выходило руководство "ПСЖ", не исключено, что Моуринью продолжит карьеру во Франции.
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