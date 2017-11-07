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Жозе Моуринью летом может перейти на работу в "ПСЖ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может продолжить карьеру в "ПСЖ", сообщает журналист Том МакДермотт в твиттере.

Сообщается, что португальский специалист имеет разногласия с руководителями "МЮ" по нескольким вопросам, он решил покинуть Манчестер по окончании сезона.

Как сообщает Manchester Evening News, на агента тренера Жорже Мендеша уже выходило руководство "ПСЖ", не исключено, что Моуринью продолжит карьеру во Франции.
Теги: Моуринью ПСЖ Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:35
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(1)
№5 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 12:52) #
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ага,шейхи захотят играть в автобус с условным монако?
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: coban сегодня (Сегодня, 12:46) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Понеслась по кочкам..MLS на горизонте..а там и до NBA недалече..какая разница кому мозги eбсти. Шейхов как собак нерезаных.Такие тренеры везде нужны.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:44) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
да бред
во первых он и МЮ неплохо команду строит
плюс не факт что ему в целом интересен чемп франции (но это сугубо мое предположение)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Просто Маур понял - не видать ему чемпионства в АПЛ)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:39) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ПСЖ хочет играть в говно футбол?
У них сейчас все замечательно, как видится со стороны.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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