Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии, которая проведет два стыковых матча против сборной Греции за право сыграть на чемпионате мира 2018 года.Хорваты 9 ноября сыграют дома, а 12 ноября – в гостях.