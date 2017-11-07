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Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии на стыковые матчи

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич вызван в сборную Хорватии, которая проведет два стыковых матча против сборной Греции за право сыграть на чемпионате мира 2018 года.

Хорваты 9 ноября сыграют дома, а 12 ноября – в гостях.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Пашалич Сборная Хорватии
Сегодня, 12:56
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