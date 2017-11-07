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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: есть проблемы в "Зените", мы соскучились по победам
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин дал свою оценку игре команды в Лиге Европы.
– Выигрывать у "Зенита" в последнее время не получается, однако выездная ничья с "Русенборгом" вывела вас в плей-офф Лиги Европы. Такой результат равен победе?
– Нет, конечно. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья – не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили – вышли из группы.
– Какая следующая цель "Зенита" после выхода в плей-офф еврокубка?
– Если говорить об этом турнире, то в следующем туре нужно побежать дома "Вардар" и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.
– Гол "Русенборгу" стал для вас первым после долгой безголевой серии. Испытали какие-то особенные эмоции от этого мяча?
– Ощущения смазанные. Есть проблемы в нашей команде, которые мы стараемся решить. Мы соскучились по победам.
– Имеете в виду игровые проблемы?
– Нет, травмы. В последнее время с этим очень тяжело, – передают слова Кокорина "Известия".
– Выигрывать у "Зенита" в последнее время не получается, однако выездная ничья с "Русенборгом" вывела вас в плей-офф Лиги Европы. Такой результат равен победе?
– Нет, конечно. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья – не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили – вышли из группы.
– Какая следующая цель "Зенита" после выхода в плей-офф еврокубка?
– Если говорить об этом турнире, то в следующем туре нужно побежать дома "Вардар" и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.
– Гол "Русенборгу" стал для вас первым после долгой безголевой серии. Испытали какие-то особенные эмоции от этого мяча?
– Ощущения смазанные. Есть проблемы в нашей команде, которые мы стараемся решить. Мы соскучились по победам.
– Имеете в виду игровые проблемы?
– Нет, травмы. В последнее время с этим очень тяжело, – передают слова Кокорина "Известия".
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