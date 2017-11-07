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Александр Кокорин: есть проблемы в "Зените", мы соскучились по победам

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин дал свою оценку игре команды в Лиге Европы.

– Выигрывать у "Зенита" в последнее время не получается, однако выездная ничья с "Русенборгом" вывела вас в плей-офф Лиги Европы. Такой результат равен победе?

– Нет, конечно. Хорошо, что нам удалось забить и свести матч к ничьей. Но ничья – не лучший результат для нас. С другой стороны, задачу мы выполнили – вышли из группы.

– Какая следующая цель "Зенита" после выхода в плей-офф еврокубка?

– Если говорить об этом турнире, то в следующем туре нужно побежать дома "Вардар" и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки.

– Гол "Русенборгу" стал для вас первым после долгой безголевой серии. Испытали какие-то особенные эмоции от этого мяча?

– Ощущения смазанные. Есть проблемы в нашей команде, которые мы стараемся решить. Мы соскучились по победам.

– Имеете в виду игровые проблемы?

– Нет, травмы. В последнее время с этим очень тяжело, – передают слова Кокорина "Известия".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 13:09
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