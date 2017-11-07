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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Заболотный: Месси? Ибрагимович лучший в мире
Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды со сборной Аргентиной, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Вы говорили, что вызов в сборную станет для Вас глотком свежего воздуха. Надышались свежим воздухом?
- Это было сказано на эмоциях (улыбается). У меня есть самокритика, я иногда это выплескиваю. Это неправильно. Думаю, в первую очередь вызов для меня - это опыт, и я рад, что главный тренер сделал такой выбор. Мне приятно, что я нахожусь сейчас в расположении сборной и работаю с хорошими игроками. Тогда я немного неправильно выразился. Я приложу все усилия, чтобы больше таких интервью не было.
- К матчу с Аргентиной уже начали готовиться?
- Конечно, тренируемся в хорошем настроении. Подготовка идет отлично.
- Черчесов перед тренировкой вспоминал победный матч с Наполи 27 лет назад. Он говорил, чтобы команды сыграла также с Аргентиной?
- Хотелось бы повторить. Будем стремиться к этому, работать и изучим подробнее команду. Подготовка идет в нормальном режиме.
- Есть волнение оттого, что будете играть против такой сильной Аргентины?
- Волнение есть, но это не паника. Для нас это будет серьезная проверка. Все ребята серьезно готовятся к этому матчу, будем выигрывать, я надеюсь, и играть в свой футбол. Никто не боится.
- Месси лучший в мире?
- Не знаю. Для меня нет. Но это гениальный игрок, без сомнений. Мне приятно будет увидеть его и выйти на поле рядом.
- Правда, что футболисты сборной кидают жребий, чтобы решить кому достанется футболка Месси?
- Не знаю о таких разговорах. Только о подготовке идут разговоры.
- Если не Месси, то кто лучший нападающий?
- Для меня Златан Ибрагимович является примером. Поэтому надо стремиться и работать над собой, тогда все получится.
- Приятно сыграть на главном стадионе страны - в Лужниках?
- Открытие стадиона это всегда праздник. Хочется, чтобы люди пришли на стадион и поддержали нашу команда.
- Персонально готовитесь к игре ?
- Будем изучать игру каждого из защитников соперника. Мы всегда так готовимся перед играми. Самое главное для нас - взаимодействовать в нападении. Это и приносит результат.
- Считаете, что у Аргентины сильная защита?
- Я не присматривался, сильная защита у них или нет. Тренер все нам расскажет.
- Вы говорили, что вызов в сборную станет для Вас глотком свежего воздуха. Надышались свежим воздухом?
- Это было сказано на эмоциях (улыбается). У меня есть самокритика, я иногда это выплескиваю. Это неправильно. Думаю, в первую очередь вызов для меня - это опыт, и я рад, что главный тренер сделал такой выбор. Мне приятно, что я нахожусь сейчас в расположении сборной и работаю с хорошими игроками. Тогда я немного неправильно выразился. Я приложу все усилия, чтобы больше таких интервью не было.
- К матчу с Аргентиной уже начали готовиться?
- Конечно, тренируемся в хорошем настроении. Подготовка идет отлично.
- Черчесов перед тренировкой вспоминал победный матч с Наполи 27 лет назад. Он говорил, чтобы команды сыграла также с Аргентиной?
- Хотелось бы повторить. Будем стремиться к этому, работать и изучим подробнее команду. Подготовка идет в нормальном режиме.
- Есть волнение оттого, что будете играть против такой сильной Аргентины?
- Волнение есть, но это не паника. Для нас это будет серьезная проверка. Все ребята серьезно готовятся к этому матчу, будем выигрывать, я надеюсь, и играть в свой футбол. Никто не боится.
- Месси лучший в мире?
- Не знаю. Для меня нет. Но это гениальный игрок, без сомнений. Мне приятно будет увидеть его и выйти на поле рядом.
- Правда, что футболисты сборной кидают жребий, чтобы решить кому достанется футболка Месси?
- Не знаю о таких разговорах. Только о подготовке идут разговоры.
- Если не Месси, то кто лучший нападающий?
- Для меня Златан Ибрагимович является примером. Поэтому надо стремиться и работать над собой, тогда все получится.
- Приятно сыграть на главном стадионе страны - в Лужниках?
- Открытие стадиона это всегда праздник. Хочется, чтобы люди пришли на стадион и поддержали нашу команда.
- Персонально готовитесь к игре ?
- Будем изучать игру каждого из защитников соперника. Мы всегда так готовимся перед играми. Самое главное для нас - взаимодействовать в нападении. Это и приносит результат.
- Считаете, что у Аргентины сильная защита?
- Я не присматривался, сильная защита у них или нет. Тренер все нам расскажет.
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