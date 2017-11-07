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Антон Заболотный: Месси? Ибрагимович лучший в мире

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча команды со сборной Аргентиной, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Вы говорили, что вызов в сборную станет для Вас глотком свежего воздуха. Надышались свежим воздухом?

- Это было сказано на эмоциях (улыбается). У меня есть самокритика, я иногда это выплескиваю. Это неправильно. Думаю, в первую очередь вызов для меня - это опыт, и я рад, что главный тренер сделал такой выбор. Мне приятно, что я нахожусь сейчас в расположении сборной и работаю с хорошими игроками. Тогда я немного неправильно выразился. Я приложу все усилия, чтобы больше таких интервью не было.

- К матчу с Аргентиной уже начали готовиться?

- Конечно, тренируемся в хорошем настроении. Подготовка идет отлично.

- Черчесов перед тренировкой вспоминал победный матч с Наполи 27 лет назад. Он говорил, чтобы команды сыграла также с Аргентиной?

- Хотелось бы повторить. Будем стремиться к этому, работать и изучим подробнее команду. Подготовка идет в нормальном режиме.

- Есть волнение оттого, что будете играть против такой сильной Аргентины?

- Волнение есть, но это не паника. Для нас это будет серьезная проверка. Все ребята серьезно готовятся к этому матчу, будем выигрывать, я надеюсь, и играть в свой футбол. Никто не боится.

- Месси лучший в мире?

- Не знаю. Для меня нет. Но это гениальный игрок, без сомнений. Мне приятно будет увидеть его и выйти на поле рядом.

- Правда, что футболисты сборной кидают жребий, чтобы решить кому достанется футболка Месси?

- Не знаю о таких разговорах. Только о подготовке идут разговоры.

- Если не Месси, то кто лучший нападающий?

- Для меня Златан Ибрагимович является примером. Поэтому надо стремиться и работать над собой, тогда все получится.

- Приятно сыграть на главном стадионе страны - в Лужниках?

- Открытие стадиона это всегда праздник. Хочется, чтобы люди пришли на стадион и поддержали нашу команда.

- Персонально готовитесь к игре ?

- Будем изучать игру каждого из защитников соперника. Мы всегда так готовимся перед играми. Самое главное для нас - взаимодействовать в нападении. Это и приносит результат.

- Считаете, что у Аргентины сильная защита?

- Я не присматривался, сильная защита у них или нет. Тренер все нам расскажет.
Теги: Заболотный Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 13:21
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Только о подготовке идут разговоры.

Я не присматривался, сильная защита у них или нет

немного не очень логично выходит)))
но вообще Антон молодец, хотелось бы что б как футболист развивался дальше


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Регистрация: 27.12.2010
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