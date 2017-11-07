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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Федор Кудряшов: интересно будет сыграть против Месси, он один как пять футболистов
Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Аргентиной, сообщает корреспондент Rusfootball.info.
- Что делали на сегодняшней тренировке?
- Нового ничего не было. Это была восстановительная тренировка, чтобы привести себя в оптимальное физическое состояние. После теста поработали с мячом и сделали тактические упражнения.
- У вас какое физическое состояние по данным теста?
- Результаты теста пока не знаю, их скажут вечером.
- В Новогорске тренируется много сборных. С кем то удалось здесь пообщаться из других видов спорта?
- Нет, сейчас все время уделено восстановлению. Особенно устали те, кто играли в клубе перед этим сбором. Впереди нас ждут две тяжелые игры поэтому нужно хорошо восстановиться.
- Хоккейная сборная реанимировала свой бренд Красная машина. Для футбольной сборной какой подошел бы бренд? Может, такой же. Тем более, что форму презентовали красного цвета.
- Не знаю даже. Наверное, вам виднее. Наше дело - выходить и играть.
- Как оценивает ближайшего соперника - сборную Аргнентины?
- Это команда с высококлассными футболистами. Поэтому, будем интересно сыграть с ними. Тренерский штаб нам подскажет, как действовать против этой команды
- Как с Месси будете играть?
- Тренеры нам объяснят, скажут.
- После того как ''Рубин'' остановил ''Зенит'' с аргентинцами, играть против Месси не страшно?
- Думаю, что Месси как пять или шесть футболистов. Мне интересно сыграть против, наверное, лучшего футболиста в мире.
- Можно сказать, что ''Рубин'' выходит из кризиса? Последний матч сыграли достойно
- Считаю, что ближайшие матчи покажут. Нужно подтянуть моменты, в которых мы слабо выглядим.
- Что делали на сегодняшней тренировке?
- Нового ничего не было. Это была восстановительная тренировка, чтобы привести себя в оптимальное физическое состояние. После теста поработали с мячом и сделали тактические упражнения.
- У вас какое физическое состояние по данным теста?
- Результаты теста пока не знаю, их скажут вечером.
- В Новогорске тренируется много сборных. С кем то удалось здесь пообщаться из других видов спорта?
- Нет, сейчас все время уделено восстановлению. Особенно устали те, кто играли в клубе перед этим сбором. Впереди нас ждут две тяжелые игры поэтому нужно хорошо восстановиться.
- Хоккейная сборная реанимировала свой бренд Красная машина. Для футбольной сборной какой подошел бы бренд? Может, такой же. Тем более, что форму презентовали красного цвета.
- Не знаю даже. Наверное, вам виднее. Наше дело - выходить и играть.
- Как оценивает ближайшего соперника - сборную Аргнентины?
- Это команда с высококлассными футболистами. Поэтому, будем интересно сыграть с ними. Тренерский штаб нам подскажет, как действовать против этой команды
- Как с Месси будете играть?
- Тренеры нам объяснят, скажут.
- После того как ''Рубин'' остановил ''Зенит'' с аргентинцами, играть против Месси не страшно?
- Думаю, что Месси как пять или шесть футболистов. Мне интересно сыграть против, наверное, лучшего футболиста в мире.
- Можно сказать, что ''Рубин'' выходит из кризиса? Последний матч сыграли достойно
- Считаю, что ближайшие матчи покажут. Нужно подтянуть моменты, в которых мы слабо выглядим.
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