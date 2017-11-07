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Федор Кудряшов: интересно будет сыграть против Месси, он один как пять футболистов

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу с Аргентиной, сообщает корреспондент Rusfootball.info.

- Что делали на сегодняшней тренировке?

- Нового ничего не было. Это была восстановительная тренировка, чтобы привести себя в оптимальное физическое состояние. После теста поработали с мячом и сделали тактические упражнения.

- У вас какое физическое состояние по данным теста?

- Результаты теста пока не знаю, их скажут вечером.

- В Новогорске тренируется много сборных. С кем то удалось здесь пообщаться из других видов спорта?

- Нет, сейчас все время уделено восстановлению. Особенно устали те, кто играли в клубе перед этим сбором. Впереди нас ждут две тяжелые игры поэтому нужно хорошо восстановиться.

- Хоккейная сборная реанимировала свой бренд Красная машина. Для футбольной сборной какой подошел бы бренд? Может, такой же. Тем более, что форму презентовали красного цвета.

- Не знаю даже. Наверное, вам виднее. Наше дело - выходить и играть.

- Как оценивает ближайшего соперника - сборную Аргнентины?

- Это команда с высококлассными футболистами. Поэтому, будем интересно сыграть с ними. Тренерский штаб нам подскажет, как действовать против этой команды

- Как с Месси будете играть?

- Тренеры нам объяснят, скажут.

- После того как ''Рубин'' остановил ''Зенит'' с аргентинцами, играть против Месси не страшно?

- Думаю, что Месси как пять или шесть футболистов. Мне интересно сыграть против, наверное, лучшего футболиста в мире.

- Можно сказать, что ''Рубин'' выходит из кризиса? Последний матч сыграли достойно

- Считаю, что ближайшие матчи покажут. Нужно подтянуть моменты, в которых мы слабо выглядим.
Теги: Кудряшов Сборная России
Сегодня, 13:27
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