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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Ростове-на-Дону потратят 36 млн рублей на меры по борьбе с терроризмом
В Ростове-на-Дону из городского бюджета будет выделено 36,1 млн рублей на строительство удалённого пункта досмотра грузов и транспорта. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.
Создание пункта досмотра необходимо для предотвращения террористических диверсий во время чемпионата мира в 2018 году.
"Пункт досмотра разместится в левобережной зоне в трёх километрах от нового стадиона и будет работать во время проведения игр чемпионата мира. На его создании настаивают силовые ведомства и оргкомитет", - цитирует Лебедева 161.ru.
Он также добавил, что после завершения мундиаля площадка будет использоваться как перехватывающая парковка для большегрузных автомобилей, в частности для перевозчиков зерна.
Создание пункта досмотра необходимо для предотвращения террористических диверсий во время чемпионата мира в 2018 году.
"Пункт досмотра разместится в левобережной зоне в трёх километрах от нового стадиона и будет работать во время проведения игр чемпионата мира. На его создании настаивают силовые ведомства и оргкомитет", - цитирует Лебедева 161.ru.
Он также добавил, что после завершения мундиаля площадка будет использоваться как перехватывающая парковка для большегрузных автомобилей, в частности для перевозчиков зерна.
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