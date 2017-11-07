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В Ростове-на-Дону потратят 36 млн рублей на меры по борьбе с терроризмом

В Ростове-на-Дону из городского бюджета будет выделено 36,1 млн рублей на строительство удалённого пункта досмотра грузов и транспорта. Об этом сообщил заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.

Создание пункта досмотра необходимо для предотвращения террористических диверсий во время чемпионата мира в 2018 году.

"Пункт досмотра разместится в левобережной зоне в трёх километрах от нового стадиона и будет работать во время проведения игр чемпионата мира. На его создании настаивают силовые ведомства и оргкомитет", - цитирует Лебедева 161.ru.

Он также добавил, что после завершения мундиаля площадка будет использоваться как перехватывающая парковка для большегрузных автомобилей, в частности для перевозчиков зерна.
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:15) #
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«Спартак»
В интерполе загрустили - а не маловато на всех будет?


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Регистрация: 15.04.2011
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