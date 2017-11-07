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Константин Кучаев и Александр Максименко вызваны в молодежную сборную

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев и вратарь "Спартака" Александр Максименко вызваны в молодежную сборную России, передает ТАСС.

"Изменения вызваны заменами и травмами. Вместо Игоря Обухова вызван Максименко, Евгения Назарова заменил Кучаев, у Никиты Калугина умер дедушка, но надеюсь, что после матча с командой Армении он к нам присоединится", - сообщил старший тренер команды Евгений Бушманов.

10 ноября футболисты молодежной сборной России сыграют отборочный матч чемпионата Европы-2019 против команды Армении. Встреча пройдет в Ереване, а 14 ноября подопечные Бушманова сыграют товарищеский матч с Италией.
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 14:23
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