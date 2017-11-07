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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Колосков: не стоит ждать чудес от Месси, что он будет из кожи вон лезть
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что, по его мнению, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не будет рисковать здоровьем и надрываться в товарищеском матче с командой России.
"Не надо забывать, что в обычной терминологии это товарищеский матч, а в терминологии (Станислава) Черчесова – контрольный. Не стоит ожидать в этой игре каких-то чудес от Месси, что он будет из кожи лезть вон, чтобы понравиться зрителям или забить. Сыграет в свою силу, но не будет рисковать своим здоровьем и надрываться.
Я думаю, что в Москве на матче сборной Аргентины и без Месси стадион был бы полный. Придут смотреть на нашу сборную, которая впервые сыграет с командой такого уровня. Присутствие Месси – это дополнительный стимул для зрителей, футболистов, телевидения, болельщиков.
Не делал бы такого умозаключения, что без Месси пришла бы только половина стадиона. Наши болельщики придут больше смотреть на сборную России, а не на Аргентину. Присутствие гениального Месси – это дополнительный стимул, но и так стадион будет полон", - передает слова Колоскова "Р-Спорт".
"Не надо забывать, что в обычной терминологии это товарищеский матч, а в терминологии (Станислава) Черчесова – контрольный. Не стоит ожидать в этой игре каких-то чудес от Месси, что он будет из кожи лезть вон, чтобы понравиться зрителям или забить. Сыграет в свою силу, но не будет рисковать своим здоровьем и надрываться.
Я думаю, что в Москве на матче сборной Аргентины и без Месси стадион был бы полный. Придут смотреть на нашу сборную, которая впервые сыграет с командой такого уровня. Присутствие Месси – это дополнительный стимул для зрителей, футболистов, телевидения, болельщиков.
Не делал бы такого умозаключения, что без Месси пришла бы только половина стадиона. Наши болельщики придут больше смотреть на сборную России, а не на Аргентину. Присутствие гениального Месси – это дополнительный стимул, но и так стадион будет полон", - передает слова Колоскова "Р-Спорт".
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