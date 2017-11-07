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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Габулов: страха перед Аргентиной не должно быть в принципе
Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о настрое на предстоящий товарищеский матч с командой Аргентины.
– Матч с Аргентиной – это особенные эмоции?
– Безусловно, эмоции особенные, все ребята в предвкушении. Хорошо, когда можно сыграть с сильным соперником.
– Вы же обыгрывали аргентинцев "Зенита". Страха быть не должно?
– Страха не должно быть в принципе, неважно, кто в соперниках. Должны быть страсть и желание побеждать.
– Не советовали Черчесову еще кого-то из Тулы вызвать?
– Это не прерогатива футболистов кого-то советовать. Мы обязаны выходить на поле и выполнять требования тренерского штаба.
ФК "Арсенал" Тула
– Матч с Аргентиной – это особенные эмоции?
– Безусловно, эмоции особенные, все ребята в предвкушении. Хорошо, когда можно сыграть с сильным соперником.
– Вы же обыгрывали аргентинцев "Зенита". Страха быть не должно?
– Страха не должно быть в принципе, неважно, кто в соперниках. Должны быть страсть и желание побеждать.
– Не советовали Черчесову еще кого-то из Тулы вызвать?
– Это не прерогатива футболистов кого-то советовать. Мы обязаны выходить на поле и выполнять требования тренерского штаба.
ФК "Арсенал" Тула
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