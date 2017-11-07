Владимир Габулов: страха перед Аргентиной не должно быть в принципе

Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о настрое на предстоящий товарищеский матч с командой Аргентины.– Безусловно, эмоции особенные, все ребята в предвкушении. Хорошо, когда можно сыграть с сильным соперником.– Страха не должно быть в принципе, неважно, кто в соперниках. Должны быть страсть и желание побеждать.– Это не прерогатива футболистов кого-то советовать. Мы обязаны выходить на поле и выполнять требования тренерского штаба.