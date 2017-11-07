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Владимир Габулов: страха перед Аргентиной не должно быть в принципе

Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о настрое на предстоящий товарищеский матч с командой Аргентины.

– Матч с Аргентиной – это особенные эмоции?

– Безусловно, эмоции особенные, все ребята в предвкушении. Хорошо, когда можно сыграть с сильным соперником.

– Вы же обыгрывали аргентинцев "Зенита". Страха быть не должно?

– Страха не должно быть в принципе, неважно, кто в соперниках. Должны быть страсть и желание побеждать.

– Не советовали Черчесову еще кого-то из Тулы вызвать?

– Это не прерогатива футболистов кого-то советовать. Мы обязаны выходить на поле и выполнять требования тренерского штаба.

ФК "Арсенал" Тула
Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 15:22
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№1 Написал: interested (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
"В принципе" не должно звучать само слово "страх". angry
Регистрация: 18.10.2013
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