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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тульский "Арсенал" проведет товарищеский матч с минским "Динамо"
11 ноября тульский "Арсенал" сыграет товарищеский матч с минским "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.
В первой половине ноября чемпионат России снова возьмет паузу, теперь уже на стыковые матчи сборных за право участия в чемпионате мира-2018. В это время "Арсенал" проведет домашний спарринг с минским "Динамо", занимающим второе место в чемпионате своей страны.
В первой половине ноября чемпионат России снова возьмет паузу, теперь уже на стыковые матчи сборных за право участия в чемпионате мира-2018. В это время "Арсенал" проведет домашний спарринг с минским "Динамо", занимающим второе место в чемпионате своей страны.
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