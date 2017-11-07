Опрос:

Новости партнеров

Тульский "Арсенал" проведет товарищеский матч с минским "Динамо"

11 ноября тульский "Арсенал" сыграет товарищеский матч с минским "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.

В первой половине ноября чемпионат России снова возьмет паузу, теперь уже на стыковые матчи сборных за право участия в чемпионате мира-2018. В это время "Арсенал" проведет домашний спарринг с минским "Динамо", занимающим второе место в чемпионате своей страны.
Теги: Арсенал Тула Динамо
Сегодня, 17:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.