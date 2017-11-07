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"Рубин" поздравил Магомеда Оздоева с проведенным 100-м матчем за клуб

"Рубин" в твиттере поздравил полузащитника Магомеда Оздоева с 100-м матчем в составе команды. Напомним, юбилейным для футболиста стал поединок 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0).

Теги: Оздоев Рубин
Сегодня, 17:38
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