"Рубин" поздравил Магомеда Оздоева с проведенным 100-м матчем за клуб

Матч #РубинЗенит стал для @E27A 100-м официальным в составе "Рубина"!?



Поздравляем Магомеда и желаем не останавливаться на достигнутом! pic.twitter.com/rUbNiowZMR — «Рубин» Казань (@fcrk) November 7, 2017

"Рубин" в твиттере поздравил полузащитника Магомеда Оздоева с 100-м матчем в составе команды. Напомним, юбилейным для футболиста стал поединок 16-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0).