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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владелец "Эвертона" заинтересован в услугах Диего Симеоне
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне может возглавить "Эвертон", информирует Sky Sports.
Сообщается, что в услугах специалиста заинтересован личной владелец "ирисок" Фархад Мошири. Ливерпульский клуб в рамках долгосрочного сотрудничества хочет заполучить именно аргентинского специалиста.
Отмечается, что Мошири понимает, что такой вариант развития событий почти невозможен.
Сообщается, что в услугах специалиста заинтересован личной владелец "ирисок" Фархад Мошири. Ливерпульский клуб в рамках долгосрочного сотрудничества хочет заполучить именно аргентинского специалиста.
Отмечается, что Мошири понимает, что такой вариант развития событий почти невозможен.
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