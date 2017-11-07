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Владелец "Эвертона" заинтересован в услугах Диего Симеоне

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне может возглавить "Эвертон", информирует Sky Sports.

Сообщается, что в услугах специалиста заинтересован личной владелец "ирисок" Фархад Мошири. Ливерпульский клуб в рамках долгосрочного сотрудничества хочет заполучить именно аргентинского специалиста.

Отмечается, что Мошири понимает, что такой вариант развития событий почти невозможен.
Теги: Симеоне Атлетико Эвертон
Сегодня, 17:48
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