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"Ювентус" отказался от покупки Эмре Джана

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан не перейдет в "Ювентус" в январе, информирует RAI2.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы намерены продать футболиста сборной Германии зимой, чтобы не терять его бесплатно в летнее трансферное окно по истечению срока контракта.

Однако "Ювентус" собирается подписать Джана летом на правах свободного агента.
Теги: Джан Ливерпуль Ювентус Трансферы
Сегодня, 20:05
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