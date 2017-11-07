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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ювентус" отказался от покупки Эмре Джана
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан не перейдет в "Ювентус" в январе, информирует RAI2.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы намерены продать футболиста сборной Германии зимой, чтобы не терять его бесплатно в летнее трансферное окно по истечению срока контракта.
Однако "Ювентус" собирается подписать Джана летом на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы намерены продать футболиста сборной Германии зимой, чтобы не терять его бесплатно в летнее трансферное окно по истечению срока контракта.
Однако "Ювентус" собирается подписать Джана летом на правах свободного агента.
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