"Ювентус" отказался от покупки Эмре Джана

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан не перейдет в "Ювентус" в январе, информирует RAI2.Ранее сообщалось, что мерсисайдцы намерены продать футболиста сборной Германии зимой, чтобы не терять его бесплатно в летнее трансферное окно по истечению срока контракта.Однако "Ювентус" собирается подписать Джана летом на правах свободного агента.