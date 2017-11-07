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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Зобнин: в квалификации ЧМ-2018 болел за Украину, смотрел матч с Хорватией
Полузащитник сборной России Роман Зобнин во время прямого эфира у себя в интаграме признался, что болел за выход национальной команды Украины в финальную часть чемпионата мира — 2018.
"на чемпионате мира хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что сейчас не сыграю с Аргентиной и Испанией. Всегда мечтал сыграть с такими командами.
На чемпионате мира хочется сыграть с сильными командами, но в то же время хочется выйти из группы. Если сравнивать эти вещи, то лучше выйти из группы, играя с более слабыми командами.
В квалификации удивило, что не вышла сборная Нидерландов. Еще я болел за Украину, смотрел матч с Хорватией", — заявил Зобнин.
"Газета.ру"
"на чемпионате мира хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что сейчас не сыграю с Аргентиной и Испанией. Всегда мечтал сыграть с такими командами.
На чемпионате мира хочется сыграть с сильными командами, но в то же время хочется выйти из группы. Если сравнивать эти вещи, то лучше выйти из группы, играя с более слабыми командами.
В квалификации удивило, что не вышла сборная Нидерландов. Еще я болел за Украину, смотрел матч с Хорватией", — заявил Зобнин.
"Газета.ру"
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