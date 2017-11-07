Роман Зобнин: в квалификации ЧМ-2018 болел за Украину, смотрел матч с Хорватией

Полузащитник сборной России Роман Зобнин во время прямого эфира у себя в интаграме признался, что болел за выход национальной команды Украины в финальную часть чемпионата мира — 2018."на чемпионате мира хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что сейчас не сыграю с Аргентиной и Испанией. Всегда мечтал сыграть с такими командами.На чемпионате мира хочется сыграть с сильными командами, но в то же время хочется выйти из группы. Если сравнивать эти вещи, то лучше выйти из группы, играя с более слабыми командами.В квалификации удивило, что не вышла сборная Нидерландов. Еще я болел за Украину, смотрел матч с Хорватией", — заявил Зобнин.