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Роман Зобнин: в квалификации ЧМ-2018 болел за Украину, смотрел матч с Хорватией

Полузащитник сборной России Роман Зобнин во время прямого эфира у себя в интаграме признался, что болел за выход национальной команды Украины в финальную часть чемпионата мира — 2018.

"на чемпионате мира хочется сыграть против сильных сборных. Жаль, что сейчас не сыграю с Аргентиной и Испанией. Всегда мечтал сыграть с такими командами.

На чемпионате мира хочется сыграть с сильными командами, но в то же время хочется выйти из группы. Если сравнивать эти вещи, то лучше выйти из группы, играя с более слабыми командами.

В квалификации удивило, что не вышла сборная Нидерландов. Еще я болел за Украину, смотрел матч с Хорватией", — заявил Зобнин.

"Газета.ру"
Теги: Зобнин Сборная России Сборная Украины
Сегодня, 20:24
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