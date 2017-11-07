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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Лоран Косьельни после ЧМ-2018 завершит карьеру в сборной Франции
Защитник "Арсенала" и сборной Франции Лоран Косьельни в скором времени намерен завершить выступление за национальную команду.
"Все когда-нибудь заканчивается. Пора и мне закончить выступления за сборную и освободить место другим. Это случится после чемпионата мира", - цитирует Косельни L’Equipe.
"Все когда-нибудь заканчивается. Пора и мне закончить выступления за сборную и освободить место другим. Это случится после чемпионата мира", - цитирует Косельни L’Equipe.
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