Лоран Косьельни после ЧМ-2018 завершит карьеру в сборной Франции

Защитник "Арсенала" и сборной Франции Лоран Косьельни в скором времени намерен завершить выступление за национальную команду."Все когда-нибудь заканчивается. Пора и мне закончить выступления за сборную и освободить место другим. Это случится после чемпионата мира", - цитирует Косельни L’Equipe.