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Лоран Косьельни после ЧМ-2018 завершит карьеру в сборной Франции

Защитник "Арсенала" и сборной Франции Лоран Косьельни в скором времени намерен завершить выступление за национальную команду.

"Все когда-нибудь заканчивается. Пора и мне закончить выступления за сборную и освободить место другим. Это случится после чемпионата мира", - цитирует Косельни L’Equipe.
Теги: Косьельни Сборная Франции
Сегодня, 20:28
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