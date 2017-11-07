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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Килиан Мбаппе летом в последний момент отказался от перехода в "Барселону"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно, выступая тогда еще за "Монако", мог перебраться в "Барселону", сообщает L’Equipе.
Отмечается, что после изнурительных переговоров монегаски согласились продать игрока, однако от переезда в "Барселону" в самый последний момент отказался сам игрок. В итоге француз подписал контракт с "ПСЖ".
Отмечается, что после изнурительных переговоров монегаски согласились продать игрока, однако от переезда в "Барселону" в самый последний момент отказался сам игрок. В итоге француз подписал контракт с "ПСЖ".
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