Килиан Мбаппе летом в последний момент отказался от перехода в "Барселону"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в летнее трансферное окно, выступая тогда еще за "Монако", мог перебраться в "Барселону", сообщает L’Equipе.Отмечается, что после изнурительных переговоров монегаски согласились продать игрока, однако от переезда в "Барселону" в самый последний момент отказался сам игрок. В итоге француз подписал контракт с "ПСЖ".