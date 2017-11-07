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Арбитр Равшан Ирматов будет работать на клубном чемпионате мира

ФИФА на своем официальном сайте объявила имена судей, который будет работать на клубном чемпионате мира.

Главными арбитрами от каждой конфедерации будут: Равшан Ирматов (Узбекистан), Маланг Дьедиу (Сенегал), Сезар Артуро Рамос Палазуэлос (Мексика), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия) и Феликс Брих (Германия).

Также были названы имена 8 судей, которые выступят в роли видеопомощников: Абдулрахман Аль-Яссим (Катар), Марк Гейгер (США), Андрес Кунья (Уругвай), Вилтон Сампайо (Бразилия), Мауро Виглиано (Аргентина), Артур Диаш (Португалия), Клеман Тюрпен (Франция) и Феликс Цвайер (Германия).

Клубный ЧМ-2017 пройдет в ОАЭ в двух городах – в Абу-Даби и Эль-Айне – с 6 по 16 декабря.
Сегодня, 22:11
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