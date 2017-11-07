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Ахмед Муса не контактировал с "Халлом" по поводу перехода

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса не вел диалога с "Халлом" по поводу перехода в клуб в январское трансферное окно, сообщает All Nigeria Soccer. Никаких контактов с форвардом еще не было.

Летом он был очень близок к переходу, но в итоге остался в своем клубе.
Теги: Муса Лестер Халл Сити
Сегодня, 22:21
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