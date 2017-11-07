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Футболисты киевского "Динамо" получили три дня отдыха

В связи с паузой на матчи национальных сборных игроки киевского "Динамо" получили три дня отдыха, сообщает пресс-служба клуба.

Тренировочный процесс возобновится в четверг во второй половине дня. Для комплекта игроков при проведении тренировок первый и молодежный составы будут объединены.
Теги: Динамо Киев
Сегодня, 22:42
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(0)
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 23:01) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nami-sv
Нахздесь нужна эта команда из хохляндии?

сейчас минусы пойдут - поймешь
тут, видимо, их много


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 22:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Нахздесь нужна эта команда из хохляндии?
Регистрация: 9.08.2015
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