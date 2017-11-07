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"Атлетико" недоволен игрой Гризманна и готов продать футболиста

"Атлетико" разочарован выступлением форварда Антуана Гризманна в нынешнем сезоне, сообщает AS.

Отмечается, что руководство мадридского клуба намерено обсудить вариант трансфера с "Манчестер Юнайтед", "Баварией" и "Барселоной", которые заинтересованы были в игроке летом. Не исключено, что продажа француза состоится зимой, когда с "матрасников" снимут бан на трансферы.

Покинет команду форвард и Фернандо Торрес, который высказал желание сменить клубную прописку.
Сегодня, 23:20
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