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Скончался чемпион мира 1954 года Ханс Шефер

Ушел из жизни Ханс Шефер, который в составе сборной ФРГ стал чемпионом мира в 1954 году, сообщает пресс-служба "Кёльна", в котором он провел всю свою карьеру.

Шефер, отметивший 90-й день рождения 19 дней назад, скончался в окружении жены и дочерей.

На победном для сборной ФРГ чемпионате мира 1954 года Шефер забил четыре мяча. В "Кёльне" он провел всю клубную карьеру - с 1948 по 1965 год.
Сегодня, 23:45
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