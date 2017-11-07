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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Скончался чемпион мира 1954 года Ханс Шефер
Ушел из жизни Ханс Шефер, который в составе сборной ФРГ стал чемпионом мира в 1954 году, сообщает пресс-служба "Кёльна", в котором он провел всю свою карьеру.
Шефер, отметивший 90-й день рождения 19 дней назад, скончался в окружении жены и дочерей.
На победном для сборной ФРГ чемпионате мира 1954 года Шефер забил четыре мяча. В "Кёльне" он провел всю клубную карьеру - с 1948 по 1965 год.
Шефер, отметивший 90-й день рождения 19 дней назад, скончался в окружении жены и дочерей.
На победном для сборной ФРГ чемпионате мира 1954 года Шефер забил четыре мяча. В "Кёльне" он провел всю клубную карьеру - с 1948 по 1965 год.
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