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Икер Касильяс стал обладателем ежегодной награды Golden Foot

Вратарь "Порту" Икер Касильяс получил ежегодную награду Golden Foot, передает AS.

Приз вручается футболистам 28 лет и старше.

В прошлом году награду получил вратарь "Ювентуса"Джанлуиджи Буффон.
Сегодня, 00:41
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