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Ян Дюрица объявил о завершении международной карьеры

Защитник "Трабзонспора" Ян Дюрица завершил выступление за сборную Словакии, сообщает Pravda.sk.

"Уже более 13 лет я представляю свою страну. Это долгий срок. Неприятно, когда подходит время, но это случается у каждого. Конечно, было бы лучше завершить карьеру в сборной на ЧМ-2018. Но теперь это уже позади.

Мое решение окончательное на 100 процентов. Пришло мое время", – сказал Дюрица.
Теги: Дюрица Сборная Словакии
Сегодня, 01:26
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