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Матч "Лацио" - "Удинезе" пройдет в январе

Матч 12-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Удинезе" будет сыгран 24 января 2018 года, сообщает Football Italia.

Встреча в Риме, которая должна была состояться 5 ноября, была отменена из-за сильного ливня.
Теги: Лацио Удинезе
Сегодня, 05:44
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