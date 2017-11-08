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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберт Левандовски перевел мошенникам 23,5 тысяч евро
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски? попался на уловки мошенников, передает Bild.
Сообщается, что форвард сборной Польши пожертвовав деньги на лечение больного ребёнка, которого на самом деле не было. Левандовски заплатил около 23,5 тысяч евро.
Злоумышленник собирал через Интернет деньги для лечения больного двухлетнего польского мальчика. У ребёнка якобы был рак глаза, и только в США ему могли обеспечить подходящее лечение. В итоге аферист был пойман и пообещал, что вернёт средства футболисту.
Сообщается, что форвард сборной Польши пожертвовав деньги на лечение больного ребёнка, которого на самом деле не было. Левандовски заплатил около 23,5 тысяч евро.
Злоумышленник собирал через Интернет деньги для лечения больного двухлетнего польского мальчика. У ребёнка якобы был рак глаза, и только в США ему могли обеспечить подходящее лечение. В итоге аферист был пойман и пообещал, что вернёт средства футболисту.
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