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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Миранчук: есть ли в "Локомотиве" свой Вернблум? Денисов точно другой
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что такие игроки, как Понтус Вернблум из ЦСКА, есть в каждой лиге.
– У Вернблума всего одно удаление в премьер-лиге. Удивляет?
– Он действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.
– В "Локомотиве" такой есть?
– Нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом. Если я где-то ошибусь – всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накаленная.
СЭ
– У Вернблума всего одно удаление в премьер-лиге. Удивляет?
– Он действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.
– В "Локомотиве" такой есть?
– Нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом. Если я где-то ошибусь – всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накаленная.
СЭ
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