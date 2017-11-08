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Антон Миранчук: есть ли в "Локомотиве" свой Вернблум? Денисов точно другой

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что такие игроки, как Понтус Вернблум из ЦСКА, есть в каждой лиге.

– У Вернблума всего одно удаление в премьер-лиге. Удивляет?

– Он действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.

– В "Локомотиве" такой есть?

– Нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом. Если я где-то ошибусь – всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накаленная.

СЭ
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 07:35
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№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:34) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Да даже Тарасов не играет так откровенно грязно.


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Регистрация: 3.05.2012
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