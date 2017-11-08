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Икер Касильяс получил награду Golden Foot

Вратарь "Порту" Икер Касильяс стал лауреатом ежегодной премии Golden Foot. Награда вручается за вклад в развитие футбола игроку, возраст которого составляет не менее 28 лет.

В список номинантов в 2017 году вошли Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона"), Криштиану Роналду, Серхио Рамос (оба - "Реал"), Мануэль Нойер, Арьен Роббен (оба - "Бавария"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Яя Туре ("Манчестер Сити") и Андреа Пирло ("Нью-Йорк Сити").

Газета.Ru
Теги: Касильяс
Сегодня, 07:53
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