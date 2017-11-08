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Антон Миранчук: бывает, Семин путает нас с братом

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что со временем его с братом Алексеем стали лучше отличать друг от друга.

– Юрий Семин отмечал: вы часто ищете друг друга передачами. Это серьезный недостаток?

– Моментами – может быть, но вообще я с этим не согласен. Это раньше об этом говорили, сейчас такого меньше. Даю Алексею пас, только когда он в выгодной позиции, и никак иначе.

– Многие считают: Антон Миранчук вышел из тени Алексея. Вы когда-то себя в этой тени ощущали?

– Я делаю то, что люблю, стараюсь. Счастлив, что это приносит свои плоды.

– Вас все еще путают?

– Сейчас уже меньше. Было время, постоянно путали! А теперь подходят и с первого взгляда различают. Алексей все-таки меня старше на десять минут – может, в этом разница?

– Семин не называет по ошибке Алексеем?

– Вот с ним такое бывает, кстати! А Черчесов с самой моей первой тренировки понимал, кто из нас кто.

СЭ
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 07:57
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(1)
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 08:49) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Антон между прочим лучший по голевым передачам в чемпионате.


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Регистрация: 3.05.2012
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