Антон Миранчук: бывает, Семин путает нас с братом

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, что со временем его с братом Алексеем стали лучше отличать друг от друга.– Моментами – может быть, но вообще я с этим не согласен. Это раньше об этом говорили, сейчас такого меньше. Даю Алексею пас, только когда он в выгодной позиции, и никак иначе.– Я делаю то, что люблю, стараюсь. Счастлив, что это приносит свои плоды.– Сейчас уже меньше. Было время, постоянно путали! А теперь подходят и с первого взгляда различают. Алексей все-таки меня старше на десять минут – может, в этом разница?– Вот с ним такое бывает, кстати! А Черчесов с самой моей первой тренировки понимал, кто из нас кто.