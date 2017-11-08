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Шандор Варга: "Халл" не рассматривает вопрос об отставке Слуцкого

Шандор Варга, официальный представитель Леонида Слуцкого, рассказал об обстановке в "Халл Сити" .

"Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается. Слуцкий доработает в "Халле" как минимум до конца сезона.

С болельщиками "Халла" у Леонида нет никаких проблем. Я был на одном из последних домашних матчей команды – фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках "Халла" отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут.

Чемпионшип – сложный турнир, тут все может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и "Халл", безусловно, будет будет бороться до последнего.

Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чем не беспокоясь", – передают слова Варги "Известия".
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 08:25
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(0)
№3 Написал: EMDM (Сегодня, 09:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну что тут можно сказать... только пожелать удачи ЛВС )
Регистрация: 24.04.2008
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 09:19) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
шапито продолжается))
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:47) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Врёшь ты всё!


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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