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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шандор Варга: "Халл" не рассматривает вопрос об отставке Слуцкого
Шандор Варга, официальный представитель Леонида Слуцкого, рассказал об обстановке в "Халл Сити" .
"Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается. Слуцкий доработает в "Халле" как минимум до конца сезона.
С болельщиками "Халла" у Леонида нет никаких проблем. Я был на одном из последних домашних матчей команды – фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках "Халла" отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут.
Чемпионшип – сложный турнир, тут все может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и "Халл", безусловно, будет будет бороться до последнего.
Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чем не беспокоясь", – передают слова Варги "Известия".
"Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается. Слуцкий доработает в "Халле" как минимум до конца сезона.
С болельщиками "Халла" у Леонида нет никаких проблем. Я был на одном из последних домашних матчей команды – фанаты продолжают его поддерживать. В раздевалке и на тренировках "Халла" отличная атмосфера. Я думаю, ему надо продолжать гнуть свою линию и результаты придут.
Чемпионшип – сложный турнир, тут все может поменяться очень быстро. Команды, которые сейчас идут в лидерах, могут опуститься в середину таблицы и наоборот. Сезон длинный, каждому клубу надо провести по 46 игр. На мой взгляд, 14 команд из 24 претендуют на выход в АПЛ и "Халл", безусловно, будет будет бороться до последнего.
Владельцы поддерживают Леонида, поэтому он может готовиться к ближайшим играм, ни о чем не беспокоясь", – передают слова Варги "Известия".
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