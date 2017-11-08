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Антон Миранчук: Фернандеш человек закрытый, к нему сложно найти подход

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о взаимодействии с партнером по команде Мануэлем Фернандешем.

– Главная звезда "Локомотива" – Мануэл Фернандеш?

– Наверное, он сейчас играет ключевую роль. Помню, как Ману приезжал еще к Кучуку, по-моему. Прическа у него еще была другая, "афро" такая. Сам по себе Ману человек закрытый, к нему сложно найти подход. Но мне и брату с ним комфортно. Фернандешу нравится игра в пас, и здесь мы сошлись: его техника плюс наше с Лешей взаимодействие. Ману даже говорит, что иногда лучше передернуть, лишний пас отдать.

– "Локомотив" – чемпион?

– Ну мы идем к чемпионству. Все может быть. Нам и в Лиге Европы надо из группы выходить. Хорошо, что с "Копенгагеном" играть дома. Там реально выжать из себя все соки, сыграть на 110 процентов и победить. И останется только "Злин".

СЭ
Теги: Миранчук Ан. Фернандеш Локомотив
Сегодня, 08:38
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№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 08:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ману даже говорит, что иногда лучше передернуть

Золотые слова.
Регистрация: 16.08.2010
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