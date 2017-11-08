Антон Миранчук: Фернандеш человек закрытый, к нему сложно найти подход

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о взаимодействии с партнером по команде Мануэлем Фернандешем.– Наверное, он сейчас играет ключевую роль. Помню, как Ману приезжал еще к Кучуку, по-моему. Прическа у него еще была другая, "афро" такая. Сам по себе Ману человек закрытый, к нему сложно найти подход. Но мне и брату с ним комфортно. Фернандешу нравится игра в пас, и здесь мы сошлись: его техника плюс наше с Лешей взаимодействие. Ману даже говорит, что иногда лучше передернуть, лишний пас отдать.– Ну мы идем к чемпионству. Все может быть. Нам и в Лиге Европы надо из группы выходить. Хорошо, что с "Копенгагеном" играть дома. Там реально выжать из себя все соки, сыграть на 110 процентов и победить. И останется только "Злин".