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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Миранчук: Фернандеш человек закрытый, к нему сложно найти подход
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о взаимодействии с партнером по команде Мануэлем Фернандешем.
– Главная звезда "Локомотива" – Мануэл Фернандеш?
– Наверное, он сейчас играет ключевую роль. Помню, как Ману приезжал еще к Кучуку, по-моему. Прическа у него еще была другая, "афро" такая. Сам по себе Ману человек закрытый, к нему сложно найти подход. Но мне и брату с ним комфортно. Фернандешу нравится игра в пас, и здесь мы сошлись: его техника плюс наше с Лешей взаимодействие. Ману даже говорит, что иногда лучше передернуть, лишний пас отдать.
– "Локомотив" – чемпион?
– Ну мы идем к чемпионству. Все может быть. Нам и в Лиге Европы надо из группы выходить. Хорошо, что с "Копенгагеном" играть дома. Там реально выжать из себя все соки, сыграть на 110 процентов и победить. И останется только "Злин".
СЭ
– Главная звезда "Локомотива" – Мануэл Фернандеш?
– Наверное, он сейчас играет ключевую роль. Помню, как Ману приезжал еще к Кучуку, по-моему. Прическа у него еще была другая, "афро" такая. Сам по себе Ману человек закрытый, к нему сложно найти подход. Но мне и брату с ним комфортно. Фернандешу нравится игра в пас, и здесь мы сошлись: его техника плюс наше с Лешей взаимодействие. Ману даже говорит, что иногда лучше передернуть, лишний пас отдать.
– "Локомотив" – чемпион?
– Ну мы идем к чемпионству. Все может быть. Нам и в Лиге Европы надо из группы выходить. Хорошо, что с "Копенгагеном" играть дома. Там реально выжать из себя все соки, сыграть на 110 процентов и победить. И останется только "Злин".
СЭ
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